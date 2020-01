La Lazio annulla la seduta pomeridiana di allenamento. Questo il comunicato del club: “La Prima Squadra della Capitale ha lavorato in vista della SPAL mettendo sul campo tanta intensità. Ritmi elevati ed ottimo rendimento degli uomini in campo che hanno portato mister Simone Inzaghi a scegliere di annullare la seconda seduta di giornata, prevista per il pomeriggio. Lulic e compagni si ritroveranno in campo direttamente domani pomeriggio”.