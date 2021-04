Come già anticipato nella giornata di ieri, l'allenamento della Lazio si era concluso con tre note dolenti: l'assenza di Luis Alberto e l'uscita anzitempo dal campo di Leiva e Immobile. La buona notizia è che sicuramente l'attaccante biancoceleste sarà a disposizione a pieno regime dopo la tacchettata subita involontariamente da Armini. Come riporta Il Messaggero però Inzaghi e il suo staff sono in ansia per i due centrocampisti. Leiva è dolorante al polpaccio dopo uno scontro con Akpa Akpro, mentre a Luis Alberto si è gonfiata nuovamente la caviglia. I due effettueranno un provino oggi pomeriggio durante le rifinitura, ma al momento rimangono in forte dubbio.