Lazio, appuntamento a ottobre per il Flaminio: svelato il rendering del progetto

21 minuti fa



La Repubblica svela il rendering del progetto della Lazio per il Flaminio. Appuntamento confermato a ottobre in Campidoglio per iniziare a lavorare concretamente sulla realizzazione del nuovo stadio biancoceleste. Lotito, che già un mese e mezzo fa ha incontrato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per mostrargli in anteprima il progetto, ha intenzione di investire 250 milioni di euro per la ristrutturazion dell'impianto dell'omonimo quartiere capitolino, per aumentare la capienza a 50mila posti e realizzare la copertura degli spalti.



Le immagini del rendering mostrano una struttura avvenieristica, che ricalca le forme originarie dello stadio progettato dall'architetto Luigi Nervi, aggiungendo un secondo anello. La partita per la realizzabilità si giocherà tutta sulla sostenibilità, economica, ambientale, strutturale e di rispetto dei vincoli strutturali. La cosa certa è che si tratterà di un lavoro interamente a carico dei privati e comunque senza fondi pubblici dal bilancio di Roma Capitale. Il Comune prenderà in considerazione la proposta della Lazio al pari di quella della Roma Nuoto e di Cassa Depositi e Prestiti, che verranno analizzati dalla conferenza dei servizi, prima di decidere a chi assegnare il rifacimento del Flaminio.