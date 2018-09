Subito seduta di scarico per la Lazio, dopo la trasferta di Empoli. I tempi brevi per tornare a Roma consentono ad Inzaghi di fissare la ripresa per stamattina alle 10, poi appuntamento a domani, c'è da preparare l'esordio all'Olimpico in Europa League contro l'Apollon Limassol.



ASSENZE LAZIO - Non ci sarà Radu contro i ciprioti: il difensore è uscito prima del tempo per infortunio, entro 48 ore svolgerà gli esami di rito, ma le sensazioni non sono positive, si sospetta un problema al flessore.