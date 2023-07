La Lazio cerca rinforzi sul mercato a centrocampo. Uno dei profili più graditi all'allenatore Maurizio Sarri è Samuele Ricci. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.com, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i dirigenti biancocelesti e gli agenti del calciatore.



Ricci (classe 2001) è sotto contratto fino a giugno 2026 con il Torino, che nel gennaio del 2022 lo ha ingaggiato in prestito dall'Empoli a un milione di euro per poi riscattarlo a titolo definitivo versando altri 8,5 milioni nelle casse del club toscano. Nella passata stagione ha segnato 2 gol e servito un assist in 28 presenze in Serie A, prima di prendere parte con l'Italia agli Europei Under 21.