Finalmente il giorno del colloquio è arrivato. Inzaghi oggi si vedrà col presidente Lotito e il ds Tare per decidere il da farsi. O stretta di mano e prolungamento oppure addio. Come riporta Il Messaggero, il presidente biancoceleste attende delle scuse da parte del tecnico per i suoi tentennamenti. Un incontro che potrebbe sancire la pace. Se invece dovesse esserci la fumata nera, abbandonata la pista Gattuso il nome caldo, sempre secondo il quotidiano, rimane quello di Mihajlovic. Quest'ultimo avrebbe chiesto quattro giorni di tempo al Bologna proprio per attendere news dalla capitale.