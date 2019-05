Ennesimo ribaltone in arrivo in casa Milan. E la Lazio trema. Se la guida tecnica di Inzaghi è tutto meno che certa per la prossima stagione - venerdì l'incontro con Lotito - ad essere tentato potrebbe essere il suo più fedele alleato, il ds della Lazio Igli Tare. Che, stranamente, invece di tessere trame di mercato potrebbe finire in mezzo alle stesse, per una volta.



TARE VIA? - Il direttore sportivo albanese potrebbe essere uno dei papabili sostituti di Leonardo, che sembra pronto ad abbandonare il progetto Milan. In casa rossonera c'è aria di rivoluzione, che potrebbe coinvolgere anche la Lazio: Tare nell'ambiente è molto apprezzato, svolge un lavoro encomiabile da anni, viene seriamente preso in considerazione dal board rossonero, come riporta Lalaziosiamonoi.it. E metterebbe in seria difficoltà Lotito per la prossima stagione.