E' stato arrestato a Roma il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, storico capo ultrà della Lazio, noto come Diabolik e freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019, nel parco degli Acquedotti. Polizia e carabinieri, coordinati dalla Dda di Roma, hanno arrestato Raul Esteban Calderan, accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso.



Il decreto di fermo è stato emesso il 13 dicembre e convalidato oggi: l'uomo è in custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato come esecutore materiale dell'omicidio di Piscitelli. Ad incastrare Calderon le immagini di una telecamera privata, che ha ripreso l'esecuzione. Secondo fonti giudiziarie l'omicidio è maturato nell'ambito di contrasti per il controllo delle piazze di spaccio.