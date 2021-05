Concluso anche l’ultimo allenamento della Lazio in ottica Genoa. Rifinitura sotto la pioggia di Formello che ha confermato quanto visto nella seduta di antivigilia. Tra i pali ovviamente verrà scelto Pepe Reina. Davanti a lui, Hoedt vince il ballottaggio con Musacchio. L’olandese agirà al centro della retroguardia tra Marusic e Radu. Centrocampo confermatissimo rispetto a quanto visto col Milan. Lazzari a destra e Lulic a sinistra saranno gli esterni.



Largo anche agli intoccabili nel cuore della mediana, ovvero Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Infine, in attacco spazio ancora per la coppa Correa-Immobile. Assenti anche oggi Caicedo, Armini ed Escalante. Altri segnali nettamente positivi invece da Luiz Felipe. Quest’oggi il brasiliano ha anche partecipato alla prima parte di prove tattiche. Si avvicina sempre di più il suo ritorno definitivo in gruppo.