Sofian Kiyine a un passo dall'Hellas. Lo scrive questa mattina Il Gazzettino. L'asse di mercato tra il Verona e la Lazio si fa quindi rovente. L'operazione in uscita per i biancocelesti potrebbe infatti anche essere collegata alle trattative per il doppio colpo Casale - Ilic.



I gialloblu avevano cercato anche in passato l'ex Chievo e Salernitana, che invece ha giocato l'ultima stagione in prestito al Venezia. Il riscatto, fissato a 2,8 milioni, sarebbe scattato automaticamente in caso di permanenza in A dei lagunari, ma così non è stato Questa volta allora per gli scaligeri - come contropartita o come affare separato - potrebbe essere quella buona per concretizzare il trasferimento, verosimilmente alle stesse cifre.