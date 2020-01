Dopo il possibile arrivo della sorpresa Kiyine, che potrebbe essere l'asso della manica di Tare sulla corsia sinistra, in casa Lazio si pensa a piazzare qualche esubero. Chi ha meno minutaggio potrà finalmente trovare più spazio altrove, magari con la possibilità di portare a Roma qualche giocatore utile ad Inzaghi.



ASSE CON SALERNO - E l'asse con Salerno è calda, caldissima: Lotito vorrebbe portare nell'altra squadra di famiglia Adekanye, come riporta Cittaceleste.it. Non solo, a Roma a quel punto sbarcherebbe la sorpresa Jallow, un vero e proprio scambio per accontentare tutti. Il gambiano ha segnato 6 reti in Serie B, potrebbe arrivare il momento del grande salto.