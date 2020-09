Da una parte c'è lui, Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A 2019/2020, Re dell'attacco biancoceleste con 36 reti in 37 gare. Dall'altra c'è l'Atalanta, con il suo tridente e i centrocampisti goleador da 98 gol stagionali. Sarà sfida nella sfida questa sera tra Lazio e Atalanta, uno scontro diretto votato all'attacco che promette una pioggia di gol.



CIRO IMMOBILE- Come analizza L'Eco di Bergamo, Luis Alberto, Milinkovic Savic e Correa supportano l'unico vero traino che alla Lazio porta punti e gol con continuità, già a segno nella prima giornata contro il Cagliari: Ciro immobile. Che contro l'Atalanta però ha segnato 'solo' 4 reti da avversario in 11 presenze, di cui una sola su azione.



SOLISTA VS CORO- Certo, l'ultima classifica marcatori ha visto Immobile a 36 reti, ma sono le stesse messe a segno, insieme, da Zapata e Muriel, quinti nella graduatoria conclusiva a 18. Ma l'attacco della Dea è una sinfonia corale: la scorsa stagione hanno pesato anche i 15 centri di Ilicic, i 9 di Gosens e Pasalic, gli 8 di Malinovskyi e i 7 di Gomez.