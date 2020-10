La Lazio è pronta a tornare in campo. I biancocelesti saranno ospiti della Sampdoria questo pomeriggio. Calcio d'inizio fissato alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris in quel di Marassi. Come riporta Il Corriere dello Sport sarà una Lazio tutta sudamericana in attacco. Il tandem, infatti, sarà composto dall'argentino Correa e dall'ecuadoriano Caicedo. Pronto a subentrare il neoacquisto Muriqi. Immobile out poiché squalificato. Il bomber biancoceleste tornerà sabato contro il Bologna.