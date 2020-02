Torna di moda Giroud. In Inghilterra il gigante francese viene di nuovo accostato alla Lazio: avrebbe accettato l'offerta contrattuale della Lazio in estate, secondo fonti inglesi. In Francia smentiscono: nessuna decisione sarebbe stata presa. Le parti a gennaio si erano lasciate con la promessa di risentirsi per la prossima sessione di mercato, con la Lazio in vantaggio su Tottenham e Inter, fermata dal no di Lampard.



LAZIO GIROUD - L'attaccante francese, nonostante le promesse dell'allenatore del Chelsea, non ha mai trovato il campo. Giroud sta rimandando ogni decisione. Anche perché, sullo sfondo, c'è un'offerta dei Los Angeles Galaxy. Rifiutata per andare all'Europeo, ma in estate potrebbe cambiare tutto.