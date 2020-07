Il n.1 della FIGC Gabriele Gravina è stato chiaro: "Possibile vedere gli stadi aperti prima di agosto? Stiamo lavorando perché i tifosi possano tornare a vivere l’evento calcistico. Lavoriamo su percentuali, pensiamo oggi ad un 25%”. E la Juventus spera nell'assist: il 20 luglio i bianconeri ospitano la Lazio in casa, avere una fetta di tifosi potrebbe essere un vantaggio considerevole.



JUVENTUS LAZIO A PORTE APERTE - Il match non si giocherebbe del tutto a porte aperte, ma con una parte dei tifosi sugli spalti. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, il vero problema è rappresentato dal deflusso e dagli assembramenti possibili. Sarebbe un vantaggio considerevole per i bianconeri poter far valere, in un match Scudetto, il fattore campo, anche se in maniera parziale.