Il Marsiglia punta forte su Remi Oudin, obiettivo anche della Lazio. Come riporta foot-sur7 in Francia, se la squadra francese dovesse riuscire a vendere Ocampos al Siviglia, Oudin sarebbe il suo sostituto designato. Monchi rischia di rovinare i piani di Tare.



MERCATO LAZIO - Tutto fatto? Assolutamente no: per Oudin servono tra i 10 e i 15 milioni, e un progetto tecnico molto convincente. La corte del Bordeaux è importante, la Lazio ha messo sul piatto tutto il fascino della Serie A, il Marsiglia dovrà sbrigarsi, altrimenti Tare potrebbe sferrare il colpo a sorpresa.