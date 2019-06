Lo chiamano "il pacchetto Mendes" sul Corriere dello Sport odierno. Il giro di giocatori che la Lazio sta per mettere in atto è largo, ma gira intorno ad un unico sole: Jorge Mendes, il potentissimo procuratore portoghese. I giovanissimi Bruno Jordao e Pedro Neto, che già hanno fatto scalpore con il loro trasferimento milionario dal Braga alla Lazio, stanno per passare al Benfica per una cifra importante.



MERCATO LAZIO - Come confermato da Tare, la trattativa è già ben avviata: 20-21 milioni di euro tra prestiti e obblighi di riscatto. La Lazio rientrerebbe dell'investimento fatto. A quel punto un altro giocatore in orbita Mendes potrebbe andare via: Wallace piace al Flamengo, la Lazio vuole 8 milioni di euro, le sensazioni sono positive. A Roma un altro assistito di Mendes potrebbe trovare presto sistemazione: Bruno Viana del Braga viene valutato 20 milioni di euro. Gli stessi dei due bimbi de oro portoghesi, che farebbero un giro immenso, per tornare di nuovo al Braga, club di partenza dei due giovanissimi talenti.