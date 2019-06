Come riportato dal Corriere della Sera, il nuovo direttore sportivo del PSG Leonardo è pronto ad anticipare la Juventus per Sergej Milinkovic-Savic. Il brasiliano ha programmato per i prossimi giorni un incontro con l'agente del giocatore, Mateja Kezman. La Lazio, tuttavia, vuole dagli 80 milioni in su per il serbo.