Ormai è chiaro. La Lazio e Inzaghi hanno deciso di attendere la fine del campionato per definire gli ultimi dettagli in ottica rinnovo. Una firma che a forza di tardare sta mettendo in apprensione il mondo biancoceleste. Come riporta Il Messaggero, Inzaghi sta macinando record e probabilmente portarlo ad un passo dalla scadenza non sarebbe l'ideale. C'è sempre il pericolo che dalle retrovie possa spuntare un terzo incomodo e chissà che non si tratti della Juventus. Al momento il futuro dei bianconeri sembra destinato di nuovo a Massimiliano Allegri, ma nel calcio mai dire mai. Per questo probabilmente sarebbe stato meglio approcciare al finale di stagione a firma di Inzaghi già avvenuta. Lo stesso tecnico piacentino però, con l'eventuale ingresso in Champions potrà pretendere qualcosa in più per lui e il suo staff dal presidente Lotito.