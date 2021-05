In attesa del comunicato ufficiale che verrà reso noto dal Giudice Sportivo, la Lazio già comincia di suo a fare i conti con i cartellini gialli. Con l'ammonizione rimediata contro il Genoa, Fares salterà il match di sabato con la Fiorentina. Un altro giallo mostrato da Giacomelli nel pomeriggio di ieri all'Olimpico però preoccupa Inzaghi. Si tratta di quello a Lucas Leiva.



Per il brasiliano è stata la nona sanzione stagionale, perciò anche lui entra in diffida. L'ex Liverpool si va ad aggiungere ad altri due pilastri del cuore della mediana come Milinkovic e Luis Alberto. Un vero e proprio allarme considerando l'importanza di suddetti calciatori per i dettami tattici di Inzaghi. A proposito, anche quest'ultimo è diffidato, e insieme a lui gli stessi Parolo e Andreas Pereira.