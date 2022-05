Cresce la curiosità nel mondo biancoceleste per scoprire le divise della prossima stagione firmate Mizuno. Dopo 10 anni infatti si è chiuso il rapporto della Lazio con la Macron e ora, fino al 2027, sarà il marchio giapponese a realizzare le maglie e il materiale tecnico della squadra.



Come scrive oggi il Corriere dello Sport, l'attesa tra i tifosi è tutta per scoprire quali soluzioni stilistiche adotterà il nuovo sponsor tecnico. Di sicuro la prima maglia e la seconda, da trasferta, saranno svelate a Roma nelle prossime settimane. La terza invece sarà rivelata durante il ritiro di Auronzo di Cadore. A Formello sono allo studio in questi giorni diverse opzioni per la location dove organizzare la presentazione. I laziali dovranno quindi pazientare ancora qualche giorno.