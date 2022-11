La Serie A ha scoperto Josh Doig. Sul terzino sinistro dell'Hellas Verona infatti non ha messo gli occhi solo la Lazio. Come riporta la testata britannica Football Scotland ci sono almeno altre due squadre del campionato italiano interessate al classe 2002, originario di Edimburgo: il Napoli e il Bologna.



La concorrenza per i biancocelesti rischia inoltre di aumentare ancora. Partenopei e felsinei sono infatti solo i primi nomi trapelati, ma il club scaligero - che non vorrebbe comunque privarsi del ragazzo già a gennaio - sta ricevendo manifestazioni in interesse, in via ufficiosa, ormai da diverse settimane. Lotito dovrà quindi muoversi se vorrà far conto ancora una volta sull'asse col suo amico e collega Setti. Altrimenti il rischio che si possa scatenare un'asta di mercato diminuirebbe parecchio le possibilità di un approdo dell'esterno mancino a Formello.