Tutto su Milik per l'attacco. La Lazio vuole il centravanti polacco come vice-Immobile e dopo i colloqui telefonici tra Sarri e il calciatore le sensazioni sono positive sulla possibile riuscita dell'affare. La Juve non ha esercitato il diritto riscatto e il cartellino del classe '94 è tornato al Marsiglia, che chiede 10 milioni per cederlo. Lotito si sta muovendo in prima persona e la trattativa può entrare nel vivo molto presto.