Milan Badelj, centrocampista della Lazio, ha parlato a Lazio Style Channel prima della sfida con l'Inter: "La partita di oggi sarà difficile, ogni sfida ha la sua storia. Siamo in un momento importante, fare bene questa sera ci consentirebbe di compiere un prezioso passo in avanti. Una vittoria oggi ci consentirebbe di acquisire maggiore consapevolezza per stare in alto in graduatoria. Mi rende felice affrontare i miei compagni in nazionale, auguro loro il meglio ma a partire da domani".