Un fiume di gente, un bagno di folla per uno store richiesto a gran voce, quasi preteso dal popolo biancoceleste. I tifosi della Lazio volevano uno store ufficiale al centro di Roma, capace di far conoscere il brand anche a turisti e curiosi. E sono stati accontentati.



STORE LAZIO IN CENTRO - Quasi 3000 tifosi si sono riversati in Via Propaganda, a due passi da Piazza di Spagna, cuore pulsante della capitale, per festeggiare l'apertura del nuovo store "Lazio Style". Ad inaugurarlo Claudio Lotito con il figlio. Presente anche l'aquila Olympia, Senad Lulic, Ciro Immobile, Lucas Leiva, Joaquin Correa, oltre a Bastos e Adekanye: una folta rappresentanza per un evento storico.