Lazio, questione rinnovi sul tavolo. Come riporta il Messaggero, la Lazio dopo l'ultimo incontro ad ottobre non si è più fatta sentire: si sente forte dell'opzione di rinnovo per un altro anno, vuole provare a riallacciare i rapporti con l'entourage dopo un po' di gelo, con il solito, annoso problema delle commissioni a far da nodo da sciogliere. Attenzione a non ripetere l'affare Biglia.



MERCATO LAZIO - Non solo Leiva: ballano anche i rinnovi di Cataldi e Caicedo. Per Cataldi la questione è semplice: l'agente Riso ha chiesto un incontro, il centrocampista si è riscattato, potrebbe beneficiare di un adeguamento, da 600mila percepiti ora fino al milione. Per quanto riguarda Caicedo sta facendo bene, ma Tare vuole svecchiare il reparto d'attacco muovendosi sul mercato: sta trattando Adekanye, vuole Wesley. Per l'ecuadoregno potrebbe esserci molto meno spazio.