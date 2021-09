. Sono tanti i cambiamenti che mistersta apportando alla rosa biancoceleste. Il Comandante vuole completamente cambiarne l’atteggiamento spostando molto più avanti il baricentro e chiedendo una squadra corta. “. Stiamo lavorando per fare buone cose anche sotto questo aspetto”, questo era il pensiero di Sarri a tal proposito prima della sfida col Milan.Se la gara di San Siro aveva lasciato molti dubbi, quella seguente col Galatasaray ha convinto leggermente (ma proprio leggermente) di più. Meglio ieri contro il Cagliari., in altri no, e proprio in quei momenti ha sofferto tremendamente. Sicuramente è quello un aspetto in cui crescere.Dati alla mano però il cantiere Lazio sta cominciando a dare i suoi frutti. Bene la trasformazione nella modalità di attaccare.. Azioni offensive condite (a proposito di baricentro alto) da bennella metà campo avversaria a fronte dei 37 del Cagliari, tra l’altro con l’. Numeri favoriti dall’atteggiamento difensivo dell’avversario, ma che senza dubbio non dispiaceranno a Sarri e il suo staff.Oltre ai miglioramenti di manovra, la gara col Cagliari ha registrato un altro passo in avanti.. Con l’Empoli aprì le marcature Bandinelli. Con lo Spezia, Verde. In entrambi i casi il pareggio biancoceleste arrivò in un lampo, con i toscani ci pensò Milinkovic, mentre con i liguri Immobile (autore della quinta tripletta in biancoceleste). Col Milan segnò Leaoper primo, ma in quel caso la reazione della Lazio fu inesistente e i rossoneri raddoppiarono con Ibra. Reazione che invece c’è stata col Galatasaray, ma dopo il grave errore di Strakoshala porta di Musleraè rimasta imbattuta. Infine, ecco la sfida con il Cagliari nella quale- Last, but not least,. Con un destro al millimetro il classe '94 ha battuto Cragnoper il 2-2. Un timbro che ha fatto impazzire di gioia il centrocampista che da grande uomo spogliatoio". Oltre a far esultare l'Olimpico però, quello di Cataldi è stato finalmente il. In queste prime 5 gare di gestione Sarri avevano battuto i portieri avversari solamente i titolari. Una soddisfazione in più quindi per Cataldi, che pian piano si sta riprendendo il posto di vice Leiva.