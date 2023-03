Si riaccende una flebile speranza per Immobile. Il centravanti della Lazio potrebbe farcela ad andare almeno in panchina nel derby. La sua presenza sembrava quasi impossibile fino a ieri. Oggi erano previsti controlli, che però sono slittati a mercoledì. Un segnale positivo, paradossalmente, perché significa che è buona la risposta che sta dando il calciatore ai trattamenti per il recupero. In ogni caso, da qui a dire che potrà giocare domenica ce ne passa.



Già all'andata il capitano biancoceleste aveva seguito i compagni dalla panchina nella stracittadina. Anche allora stava recuperando da un infortunio, ma di concrete possibilità di scendere in campo non ce ne erano di fatto mai state Questa volta, nella migliore delle ipotesi potrebbe al massimo essere impiegato per qualche manciata di minuti, non di più. Il suo pieno recupero ci sarà comunque solo dopo la sosta. In questi giorni si valuterà, n base all'esito degli esami e alle sensazioni dello stesso calciatore, se varrà la pena o meno di accelerare i tempi.