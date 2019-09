Pugno duro di Inzaghi, stavolta non farà più sconti. La dialettica del mister, fino ad ora, era stata chiara: Inzaghi è andato sempre incontro ai suoi ragazzi, ha permesso perfino di "santificare le feste", con riposi mirati.



Come riporta il Messaggero, per gestire il gruppo Inzaghi spesso si è affidato ai leader, ha sempre avuto un occhio di riguardo per i senatori, gli è andato incontro. Ma non vuole che diventi quasi autogestione: dopo 4 anni, "è arrivato il momento di far sentire solo la sua voce", nello spogliatoio, nel gruppo. Soprattutto alla vigilia di una partita fondamentale, come quella contro l'Inter.