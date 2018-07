Bastos, difensore della Lazio, parla dei suoi obiettivi futuri a una radio angolana. Queste le parole riprese da LaLazioSiamoNoi.it: "L’obiettivo principale è restare alla Lazio, ho ancora 3 anni di contratto con i biancocelesti. Nel mio ruolo ci sono molti giocatori forti, questo mi spinge a lavorare ancora di più per meritare spazio in squadra. Devo crescere principalmente nella tattica, il livello della serie A è altissimo. In Italia devi essere sempre concentrato. Questo mi ha aiutato a crescere come giocatore. Il derby? La Lazio è il primo club della Capitale e la rivalità è fortissima, terribile".