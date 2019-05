Bastos, difensore della Lazio in gol ieri contro il Bologna, parla del suo futuro, visti i tanti rumors di mercato che lo circondano: "Stagione positiva, la squadra è felice per aver vinto la Coppa Italia, era un obiettivo importante per noi e l'abbiamo conquistato. Adesso sono qui, non so il mio futuro. Sono alla Lazio e sono felice, penso solo alla Lazio ora".