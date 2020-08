Con i turchi del Fenerbahce, oltre a Muriqi, si sta valutando la possibilità di avviare anche un’altra operazione, quella che potrebbe portare Bastos a giocare a Istanbul. Così si legge nell’edizione romana odierna de Il Corriere dello Sport. In ogni caso si tratta di un discorso distinto e separato da quello legato all'attaccante, l’angolano è molto apprezzato e secondo quanto riportato dai media locali sarebbe stata già presentata un’offerta da 3 milioni alla Lazio, che però ne vorrebbe due in più (quanto venne speso per acquistarlo dal Rostov nell’agosto 2016) per realizzare così una plusvalenza, al netto dell’ammortamento.