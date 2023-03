"La mamma del laziale è una sex worker". Questa la battuta infelice pronunciata ieri sera durante il programma Stasera c'è Cattelan, in onda su Rai 2, che stamattina sta facendo discutere parecchio sui sociali tifosi biancocelesti. La gag ha visto protagonista il comico Stefano Rapone, che ironizzava su cori da stadio che dovranno essere più inclusivi e rispettosi.



Il conduttore, Alessandro Cattelan, dopo le risate generali del pubblico, si è affrettato a specificare che non si tratta di una presa di posizione contro la tifoseria nello specifico. La scelta è ricaduta sulla Lazio solo perché "stava semplicemente bene in metrica rispetto ad altre squadre". La precisazione evidentemente non è servita comunque ad evitare che in molti prendessero la battuta per il verso sbagliato.