In attesa della sfida di stasera travalida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League ha parlato un altro ex dei bavaresi a La Gazzetta dello Sport. Si tratta di Ottmar. Ecco come si è espresso il tecnico tedesco più vincente di sempre: ". Il Bayern Monaco è primo in Bundesliga, è in corsa in Champions dove non perde da anni. Quando conta è difficile che sbagli la partita, secondo me la squadra di Flick è fra le favorite per la vittoria finale. Insieme a Manchester City, Liverpool e Psg".E continua sui bavaresi: ". Fanno il fuorigioco a centrocampo. Ma non penso che i bavaresi si facciano impensierire. Giocheranno con lo stesso atteggiamento tattico di sempre., e lo dimostrano le prestazioni dei biancocelesti contro il Dortmund e i precedenti fra club italiani e tedeschi. Resta però un rischio calcolato. Il Bayern ha giocato così anche contro il Barcellona, con il Psg, con il Lione e con l’Atletico Madrid., pensano a mettere in mostra i propri punti di forza".: "Le assenze peseranno tantissimo.. Lui è uno che ha sempre fame, ha sempre voglia di far bene. Ed è importante anche dal punto di vista tattico. Lega il centrocampo con l’attacco, è un giocatore fondamentale non solo per leadership ma per qualità e mentalità. Non è un caso che sia ancora lui uno dei migliori di questa squadra: benché abbia vinto il triplete per la seconda volta in carriera, oltre al Mondiale con la Germania nel 2014, è ancora uno dei giocatori più ambiziosi. Altri, magari più giovani, sono in leggero calo perché dopo aver conquistato tutti questi titoli è umano calare. Thomas però è un trascinatore, uno che non abbassa mai la guardia. Detto questo ritengo che il Bayern sia comunque costruito molto bene. Può far bene nonostante le assenze".: "Sono eccezionali, ma non so se sono i migliori. Immobile in Germania non ha fatto male come molti dicono. Sarà una sfida fra due grandissimi attaccanti, completi, affamati.. Quando hai attaccanti che non sono egocentrici e sono pronti al sacrificio è un grande vantaggio. E sia Immobile sia Lewandowski sono lottatori veri".: "Miro ha fatto la storia del calcio tedesco e mondiale, è sempre stato molto intelligente.. Miro è un bel personaggio, ha carisma, ha esperienza, ha intelligenza calcistica ed è un ragazzo attento agli altri. Ha davvero tutte le carte in regola per farsi notare da allenatore come ha fatto da calciatore. Gli auguro di fare bene e di togliersi tante soddisfazioni".