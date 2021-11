La Lazio di Sarri ha chiuso bene l'ultimo tour de force prima della terza sosta nazionali. Quinto posto in Serie A a un punto dal quarto occupato dall'Atalanta e seconda posizione nel gruppo E di Europa League. Risultati nati da una crescita evidenziatasi soprattutto dopo il ritiro deciso in merito alla pesante sconfitta di Verona con l'Hellas.



BENE CON LE GRANDI - 21 punti derivati da 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Questo il rendimento generale della Lazio di Sarri in campionato. Il gruppo del Comandante finora ha dimostrato che davanti alle big non si spaventa. Anzi. Come riporta Il Corriere dello Sport la Lazio è terza nella classifica degli scontri diretti tra prime della classe (considerate anche Fiorentina e Bologna). Il club capitolino in 6 scontri diretti ha ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte per un totale di 10 punti (media 1,67). Meglio hanno fatto solo il Milan con 14 punti in 6 gare (media 2,33) e il Napoli con 10 punti, ma in 4 gare (media 2,50).



MENO CON LE PICCOLE - Se ci sono state gare in cui la Lazio ha perso qualcosa, queste sono state le sfide contro le piccole. Pesano di certo il crollo contro il Verona, così come i due pareggi contro Cagliari e Torino. In 6 partite contro le squadre a destra della classifica la squadra di Sarri ha ottenuto solamente 11 punti con una media di 1,83 a gara. Peggio ha fatto solo la Juventus con 10 punti in 7 partite (media 1,43). A guidare questa classica vi è il Milan con un en plein: 6 vittorie su 6. Secondo il Napoli con 22 punti in 8 gare (media 2,75).