Valon Berisha, centrocampista della Lazio, arrivato dall'RB Salisburgo in estate, è al lavoro per recuperare da un infortunio. Questo il messaggio postato dal biancoceleste su Instagram: "Tutto il giorno tutti i giorni, per ritornare!". Nel ritiro di Auronzo di Cadore, il centrocampista ha accusato un infortunio muscolare che lo sta costringendo ai box.