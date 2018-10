Il ritorno di Berisha. Il centrocampista ex Salisburgo ha stupito tutti durante la scorsa Europa League, tanto che la Lazio ha deciso di portarlo subito a Roma. Il centrocampista ha incontrato qualche difficoltà, ma ora è pronto per tornare in campo.



IL RITORNO - Come riporta la Gazzetta dello Sport i piani per lui erano altri. Poi l'infortunio in ritiro, lesione muscolare alla coscia sinistra profonda, la preparazione da ricominciare. Rimasto in panchina ad Udine e nel derby, ora Berisha è pronto per l’Eintracht. Potrebbe apportare lui la cattiveria che manca al centrocampo della Lazio. La sua storia non è stata facile: i genitori hanno lasciato il Kosovo nei primi anni ’90, rifugiandosi prima in Svezia e poi in Norvegia. Ora può ripartire, di nuovo, dimostrando tutto il suo valore.