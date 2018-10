Europa League del giovedì, molte partite interessanti a cominciare da Milan-Olympiakos che tengo fuori vista la quota ridicola dell'1. I greci non sono il Dudelange. E hanno sempre giocato in Champions League, facendo la loro figura.



Invece Eintracht-Lazio mi attira, essendo le due capolista del gruppo e giocando il Marsiglia in trasferta. La Lazio oltretutto arriva da una partita tosta come il derby. Potrebbe essere un pareggio senza troppo dispendio, manterrebbe le due squadre comunque al di sopra dei francesi. Che dal canto loro debbono vincere a Cipro, senza se e senza ma. In campionato stanno facendo ben poco, l'arrivo di Strootman se ha cambiato le cose le ha cambiate in peggio.



Aggiungiamo due vittorie senza dubbi. E le quote sono alte. Salisburgo e Arsenal potrebbero essere addirittura i perni della giornata. Il Qarabag non pare quello che fermò l'Atletico Madrid l'anno scorso, proprio no.





I CONSIGLI DI GIOVEDI'



Eintracht Francoforte-Lazio X (3.42)

Apollon-Marsiglia 2 (2.00)

Salisburgo-Celtic 1 (1.65)

Qarabag-Arsenal 2 (1.48)





La quaterna vale 16,7 volte la posta



@calcioepepe