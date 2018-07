Valon Berisha, nuovo centrocampista della Lazio, saluta il suo vecchio club, l'RB Salisburgo, dopo sei lunghe stagioni. Questo il messaggio d'addio postato su Instagram: "È arrivato il momento di dire grazie al Salisburgo. Al direttore, al suo staff, agli allenatori che ho avuto nel corso degli anni, ai miei compagni di squadra e logicamente ai tifosi che mi hanno supportato in questi ultimi sei anni. Ognuno di voi mi ha aiutato a diventare l’uomo che sono oggi, il giocatore che sono oggi! Grazie veramente, siete stati la mia seconda famiglia a parte la mia. Mi avete reso davvero facile sentirmi a casa qui a Salisburgo dentro e fuori dal campo. Abbiamo celebrato insieme tantissimi trofei e spero possiate farlo ancora in futuro. Ora mi aspetta un nuovo passo in avanti per la mia carriera, ma voi resterete sempre nel mio cuore. Sono arrivato da bambino e vi ho salutato da uomo maturo grazie a voi, sono stati sei anni indimenticabili!".