Il mercato di Serie B è in fermento, e potrebbe riguardare anche alcuni esuberi in casa Lazio. In particolare l'esterno Casasola: alla Lazio è ai margini, dopo essere entrato in rotta di collisione con l'ambiente a Salerno. Rispedito alla base, Casasola non ha mai vestito la maglia biancoceleste. Ed è in uscita.



MERCATO LAZIO - In casa Lazio non trova spazio, potrebbe andare via. Casasola piace molto al Cosenza, come riporta Salernonotizie.it, che ha chiuso Omeonga e vorrebbe piazzare un altro colpo. Rientrerebbe nel profilo di operazioni che la Lazio vorrebbe chiudere a gennaio: una serie di trasferimenti minori che piazzino gli esuberi.