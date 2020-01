Il medico sociale della Lazio, Rodia, ha svelato ai microfoni della Radio ufficiale del club biancoceleste il motivo dell'assenza di Felipe Caicedo dalla sfida contro la Cremonese di Coppa Italia: "Caicedo non ha nulla di che, solo un po’ di febbre. Poteva giocare anche stasera, ma in vista dei prossimi impegni abbiamo preferito non rischiarlo”.