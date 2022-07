Lotito si è mosso in prima persona per portare Provedel a Formello. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il presidente della Lazio ha avuto un incontro con Andrea Corradino, vice presidente dello Spezia. L'obiettivo è quello di sbloccare la trattativa per i portiere il prima possibile e consegnare il ragazzo a Sarri in tempo per la seconda parte del ritiro.



L'offerta da 3,5 milioni più 1 di bonus è ritenuta troppo bassa dai liguri. Ma nelle ultime ore la posizione del club spezzino sembra si stia ammorbidendo, anche perché il classe '94 sta facendo pressione da giorni per andare via. Ecco allora spuntare l'ipotesi del prestito con diritto o obbligo di riscatto, per trovare un punto d'incontro. I biancocelesti comunque non intendono portare avanti ancora a lungo la questione. Sullo sfondo c'è il piano B Silvestri, ma la fiducia intorno alla buona riuscita dell'operazione Provedel resta alta.