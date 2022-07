Il terzino brasiliano Marcelo ha chiuso quest'estate il suo percorso al Real Madrid con la scadenza del contratto e lo svincolo dopo aver alzato al cielo l'ennesima Champions League della sua carriera. Oggi è alla ricerca di un club che possa dargli spazio e occasioni, e tramite i suoi agenti sta ascoltanto proposte dai 5 top campionati d'Europa perché no, ancora non ha alcuna intenzione di sentirsi finito e andare a svernare in leghe "minori".



PROPOSTO ALLA LAZIO - E intervistato da Radio Sportiva, uno dei membri del suo entourage, l'intermediario Stefano Quadri, ha confermato che sul tavolo di Marcelo c'è anche la possibilità di vestire la maglia della Lazio nonostante le smentite in mattinata di Lotito: "Marcelo è stato proposto alla Lazio e verrebbe a Roma con grande entusiasmo. Aspettiamo una chiamata dalla società per iniziare la trattativa. Ha altre due offerte, ma da un campionato non al livello della Serie A. La certezza è che sta tornando dalle vacanze e in 10 giorni, entro la fine di Luglio, prenderà una decisione".