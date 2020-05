Uno tira l'altro. Dopo aver prenotato il centrocampista argentino Escalante (ex Catania) a parametro zero dall'Eibar, la Lazio blocca un altro calciatore in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il ds biancoceleste Tare ha già in tasca il sì del 22enne centravanti colombiano Luis Suarez, ora in prestito al Saragozza ma di proprietà del Watford. Il club inglese della famiglia Pozzo chiede una cifra vicina ai 10 milioni di euro.