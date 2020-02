Nel corso del secondo tempo della gara fra Lazio e Bologna il Var ha annullato un gollonzo 'alla Lukaku' di Stefano Denswil. Il difensore degli emiliani, infatti ha segnato dopo un colpo di testa finito sul palo con la palla che gli è risbattuta addosso in caduta. Un po' come successo a Lukaku in Europa League contro il Ludogorets. Il var è però intervenuto perchè a differenza dell'attaccante dell'Inter la sfera prima di finire sulla testa di Denswil è rimbalzata sul braccio costringendo l'arbitro ad annullare la rete.