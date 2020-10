Dopo la splendida vittoria sul Borussia Dortmund in Champions League,. I biancocelesti, desiderosi di riscattare il pesante 0-3 contro la Sampdoria del turno precedente,, reduce da 3 ko nelle prime 4 giornate di campionato e con ben 8 gol al passivo. Sfida da ex per Sinisa Mihajlovic, giocatore della Lazio dal 1998 al 2004, e per Lorenzo De Silvestri, che torna a disposizione proprio per questo match.