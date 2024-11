Getty Images

Lazio-BolognaProvedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Guendouzi; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. BaroniRavaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. ItalianoAntonio Rapuano (Rimini)

Restare lassù. Ladi Marco, una delle sorprese più liete di questa prima parte di stagione, vuole confermarsi nelle prime posizioni della classifica, nell'impegno casalingo delleallo Stadio Olimpico di Roma, contro ildi Vincenzo, in grande risalita all'ottavo posto della classifica e reduce da tre vittorie di fila, nelI biancocelesti, lanciatissimi prima della sosta con 4 vittorie consecutive e a -1 dal primo posto del Napoli, vogliono continuare a volare sulle ali dell'entusiasmo e coltivare il sogno di provare a inserirsi addirittura nella lotta scudetto. I rossoblù, dopo un avvio stentato e tante delusioni in Champions, sono ora in netta ripresa: prima della pausa hanno battuto la Roma sempre all’Olimpico e ora vuole provare a replicare.