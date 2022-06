Oltre 2000 tessere in meno di 24 ore. Ieri mattina, alle 10, si è apera la campagna abbonamenti della Lazio e, secondo i dati che riporta Repubblica, c'è stato un vero boom di richieste tra i laziali, che però lamentano anche tantissimi disservizi.



La sensazione infatti è che le sottoscrizioni nel primo giorno di vendita avrebbe anche potuto essere di più. In molti però hanno trovato difficoltà ad interfacciarsi con la piattaforma di registrazione on-line. Gli intoppi, secondo le testimonianze che si leggono qua e là sui social, si sono creati anche per questioni apparentemente banali, come le lettere accentate nel nome o nel cognome. C'è chi ha provato a chiedere informazioni al centralino di servizio e si è sentito rispondere di "procedere a tentativi". Pare inoltre che i posti messi in vendita non corrispondano a quelli effettivamente a disposizione. Una situazione di caos che ha generato sovraffollamento nel sistema, ma che testimonia anche la tanta voglia dei laziali di tornare a sostenere da vicino la propria squadra, archiviando anche le polemiche della passata stagione sui biglietti e sulle presenze allo stadio.