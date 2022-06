Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, in merito alla prossima stagione e al mercato che è in procinto di iniziare.



MERCATO - "Non si fanno regali, si organizza una squadra che sia più competitiva di quella della scorsa stagione. Abbiamo avuto un periodo d’assestamento con una guida tecnica e un assetto tattico completamente diverso. Stiamo costruendo la squadra all’insegna di quello che è il nuovo assetto tecnico e con la possibilità di poter competere alla pari con tutti”.



FUTURO - "Il futuro sarà proiettato in una logica di competizione per poter assurgere a un ruolo importante nel calcio europeo”.