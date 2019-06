Bruciato su Wesley, Tare continua a guardare in Belgio per il nuovo attaccante della Lazio, da affiancare a Ciro Immobile. Il ds albanese sta sondando il mercato in cerca di caratteristiche specifiche: una punta potente ma tecnica, in grado di affiancare o sostituire l'attaccante ex Toro.



MERCATO LAZIO - Petagna della Spal è un nome che piace, ma intorno a lui c'è tanto interesse, potrebbe andare altrove. Come riporta Il Messaggero, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Samatta, attaccante classe 1992. Sempre dal Belgio con furore, come Wesley: è in forza al Genk, in scadenza nel 2021, ha all'attivo 32 gol in stagione e un costo intorno ai 10 milioni.